di Marianna Vazzana "Ogni volta che si piange un morto, vittima della strada, ci interroghiamo: è possibile prevenire gli incidenti? Ci vogliono leggi più severe? Io penso che il problema sia culturale: ci si mette alla guida con troppa leggerezza. Non tutti sono consapevoli di avere un’arma in mano quando sono al volante e questo è il vero dramma". A parlare è Filippo Di Terlizzi, figlio di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni investita e uccisa lo scorso 11 agosto in via Saponaro da un’auto con a bordo quattro ragazzini, due fratelli di 12 e 13 anni (quest’ultimo alla guida), uno di 12 e una bimba di 11, tutti nati in Italia da genitori di origine bosniaca, che abitavano in un accampamento nomadi di via Selvanesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scia di sangue sulle strade: "Alla guida con troppa leggerezza. Perché un suv è così desiderabile?"