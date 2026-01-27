La presenza della Camorra nella politica di Castellammare di Stabia si manifesta attraverso collegamenti con alcuni esponenti locali, come Gennaro Oscurato. Secondo la Dda, l’ex consigliere avrebbe collaborato con il clan d’Alessandro fino alle elezioni del 2024, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza delle istituzioni e il rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto amministrativo.

L’ex consigliere comunale di Castellammare di Stabia Gennaro Oscurato si sarebbe messo a disposizione del clan d’Alessandro sino al 2024, l’anno delle amministrative che lo videro eletto. Questo in sintesi il capo di imputazione della Dda di Napoli – pm Giuseppe Cimmarotta, procuratore Nicola Gratteri – notificato all’esponente della lista civica “Stabia Rialzati”, dimessosi dall’aula il 15 gennaio quando erano note da due mesi le sue intercettazioni al telefono con il cassiere del clan, Michele Abbruzzese – diverse conversazioni avvenute nelle settimane immediatamente precedenti al voto, i n una si dicevano “dobbiamo fare grandi cose insieme” – ma non era ancora nota la notizia che era indagato per concorso esterno in associazione camorristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Camorra e politica a Castellammare di Stabia, la Dda: “Il consigliere Oscurato a disposizione del clan per le comunali 2024”

Approfondimenti su Castellammare Di Stabia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Castellammare Di Stabia

Argomenti discussi: Camorra e politica a Castellammare, indagato ex consigliere: Se ci serve una carta è buono; Camorra e politica, l’accusa della Dda: Oscurato era al servizio del clan D’Alessandro; Camorra infiltra i comuni: Torre Annunziata e Castellammare a rischio scioglimento; Omicidio di camorra nel Napoletano, 8 fermi di carabinieri e Dda.

Processo politica e camorra a Giugliano: a processo ex sindaco, ex consiglieri e imprenditoriNuova importante tappa nel processo sui legami tra politica, camorra e imprenditoria a Giugliano che vede sotto indagine in totale 43 imputati, di cui alcuni saranno processati col rito ordinario ed a ... internapoli.it

Inchiesta politica e camorra a Giugliano: scarcerato Paolo Di GirolamoSi registra un nuovo sviluppo nell’ambito della complessa inchiesta politico-giudiziaria che ha scosso il Comune di Giugliano, portando all’arresto di politici, imprenditori ed esponenti del clan Mall ... internapoli.it

Il processo sui presunti legami tra politica, camorra e imprenditoria a Giugliano entra in una fase decisiva. Dopo l’udienza preliminare, il giudice ha disposto 25 rinviati a giudizio, tra cui ex amministratori comunali e imprenditori. La prima udienza per il rito ordi - facebook.com facebook