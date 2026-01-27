Calciomercato Juventus | arriveranno due acquisti

La Juventus di Luciano Spalletti lavora per rinforzare la rosa con due nuovi acquisti. La società sta valutando le opportunità per portare a termine gli acquisti di una punta e di un terzino, in linea con le richieste del tecnico. Questi investimenti mirano a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

La Juventus di Luciano Spalletti continua a muoversi sul mercato per due rinforzi importanti. Il tecnico ha chiesto uno sforzo alla società per l’arrivo di una punta e di un terzino. Il mercato di gennaio della Juventus non è ancora cominciato. A pochi giorni dalla chiusura i bianconeri lavorano ancora su due innesti. I ruoli sono quelli noti, una prima punta con caratteristiche diverse da quelle di David ed Openda ed un terzino destro. Youssef En-Nesyri, infatti, sembrava essere ad un passo dal trasferimento in bianconero: l’accordo con il Fenerbahce era stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19.🔗 Leggi su Sportface.it

La Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio.

