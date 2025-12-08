Calciomercato Moretto rivela uno dei nomi seguiti dall’Inter per il post Sommer | sul 2002 c’è anche il Milan

Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha intervistato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato uno dei nomi seguiti dall’Inter per il ruolo di vice Sommer. La lista comprende anche un possibile interesse del Milan per un giovane talento del 2002, aprendo nuovi scenari nel calciomercato.

Nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto svela uno dei nomi individuati dall'Inter per il post Sommer. Sul classe 2002 tedesco, ci sarebbe anche il Milan per il post Maignan.

