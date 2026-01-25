Promozione | la squadra di Ricci torna al successo al termine di un match rocambolesco Blitz del Montignoso a Casalguidi

La squadra di Ricci torna alla vittoria dopo un match combattuto, con il Montignoso che conquista un successo esterno a Casalguidi. La partita, ricca di emozioni, si conclude con un punteggio di 3-2 in favore degli ospiti, grazie alle reti di Merci, Castiglioni, Dani e Capecchi. Un risultato importante per il team di Montignoso, che si conferma protagonista nel torneo.

CASALGUIDI 2 MONTIGNOSO 3 CASALGUIDI: Merci, Castiglioni (1' st Dani, 19' st Capecchi), Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli (32' pt Diddi), Bonfanti An. (1' st Puccianti, 40' st Filoni), De Simone, Bonfanti Al., Tomeo, Ghimenti. A disp. Barni, Covino, Di Vita. All. Paolacci. MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti (21' st Favret), Bonuccelli, Del Padrone, Giannantoni, Vannucci, Donati (33' st Antonelli), Grasselli, Bertuccelli, Lorenzini (26' st Landucci, 46' st Parma), Bologna (13' st De Angeli). A disp. Rustighi, Parma, Gazzaruso, Brio, Matrizi. All. Ricci. Arbitro: Giuliarini di Grosseto. Marcatori: 17' pt Giannantoni (M), 26' pt Bologna (M), 13' st rig.

Promozione, l’anticipo: colpo esterno del Montignoso. Casalguidi beffato allo scadereNel match tra Casalguidi e Montignoso, il risultato finale è di 2-3 per gli ospiti.

