Tuttosport – Ho pensato di smettere quelle volte che credevo di meritare di giocare e la vita di spogliatoio oggi

2025-11-18 21:01:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Nel corso del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino, uno dei momenti più interessanti della giornata ha visto protagonista Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, affiancato dalla mental coach Nicoletta Romanazzi. L’incontro si è trasformato in un viaggio dentro la dimensione mentale del calciatore moderno, tema che l’estremo difensore ha affrontato con grande sincerità e profondità. Il portiere bianconero ha ripercorso alcuni passaggi cruciali della propria carriera, segnati da infortuni, crisi personali e ripartenze. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – “Ho pensato di smettere, quelle volte che credevo di meritare di giocare e la vita di spogliatoio oggi”

Argomenti simili trattati di recente

Secondo Tuttosport, la #Juventus sta valutando Christian #Mawissa, classe 2005 del Monaco, come possibile rinforzo per la difesa già nella prossima sessione di mercato. Il club sta cercando un centrale Under 22, così da non occupare slot in lista e poter i - facebook.com Vai su Facebook

Locatelli: "Partita folle, sfortunato tra autogol e traversa. Ho pensato che…" - Il centrocampista della Juventus ha proseguito: "Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei, ci siamo sistemati dopo essere andati un po' in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto ... Si legge su tuttosport.com