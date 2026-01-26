Borussia Inter conferenza stampa Chivu | orario e dove vederla

Martedì, Chivu terrà una conferenza stampa in vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, in programma mercoledì al Signal Iduna Park. L’incontro sarà importante per il percorso degli nerazzurri, che cercano un risultato favorevole per qualificarsi agli ottavi. Ecco orario e modalità per seguire l’evento, in un contesto di analisi e aggiornamenti ufficiali sulla sfida.

Conferenza stampa Chivu. L’ Inter si prepara a vivere una serata cruciale in Champions League: mercoledì affronterà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, con l’obiettivo di conquistare un risultato che possa garantire il passaggio diretto agli ottavi. La trasferta tedesca si preannuncia impegnativa, con i gialloneri determinati a sfruttare il fattore campo e a confermare la loro solidità offensiva davanti al proprio pubblico. In vista del match, martedì 27 gennaio sono previste attività di campo e stampa per entrambe le squadre. Il Borussia Dortmund si allenerà al Dortmund-Brackel Training Ground alle ore 11:15, mentre l’ Inter svolgerà la propria sessione mattutina al BPER Training Centre di Appiano Gentile alle 11:30.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter Milan conferenza stampa Chivu: orario e dove vederla Bologna Inter Supercoppa, conferenza stampa Chivu: orario e dove vederlaChivu si prepara alla conferenza stampa ufficiale dell'Inter in vista della Supercoppa Italiana, in programma venerdì 19 dicembre a Riad. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ajax-Inter 0-2: gol e highlights | Champions League Argomenti discussi: Le reazioni post partita dei nerazzurri; Dortmund, messaggio all'Inter: vince 3-0 a Berlino e va a -8 dal Bayern; L’Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko; Chivu esalta l'Arsenal: Tra le più forti d'Europa, ma l'Inter è matura e deve vincere. Borussia-Inter, le attività stampa: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampaPartita decisiva per l'Inter mercoledì sera in Champions League contro il Borussia Dortmund, nella tana dei gialloneri. Queste le attività stampa previste per martedì 27 gennaio. Ore 11:15 Allenamento ... msn.com Union Berlino-Borussia Dortmund 0-3: i gialloneri, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, sono secondi a -8 dal Bayern MonacoBUNDESLIGA - I gialloneri centrano la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e approfittano dell'inatteso scivolone del Bayern Monaco. eurosport.it Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completa x.com Archiviata la gara contro il Pisa, l'Inter si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.