Blitz vicino alla stazione a Villa Angeletti e al Dlf | cinque persone denunciate | FOTO

La Polizia Locale di Bologna ha effettuato due interventi nei parchi vicino alla stazione di Villa Angeletti e al Dlf, denunciando complessivamente cinque persone. L’azione, avvenuta il 23 gennaio, è stata possibile grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno contribuito a garantire maggiore sicurezza nell’area. Questi interventi evidenziano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per il rispetto delle norme e la tutela del territorio.

Doppio intervento, venerdì 23 gennaio, nei parchi cittadini della zona Navile, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, da parte della Polizia Locale di Bologna, a seguito di numerose segnalazioni dei residenti. Le operazioni hanno interessato l’area del parco di Villa Angeletti e quella del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Villa Angeletti Blitz nei parchi di Villa Angeletti e Dlf: cinque persone denunciate | FOTO La Polizia Locale di Bologna ha effettuato un intervento nei parchi di Villa Angeletti e Dlf, denunciando cinque persone. Dalla droga in auto alla serra di marijuana in casa: tre persone arrestate, cinque denunciate Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Villa Angeletti Argomenti discussi: Blitz interforze e cani antidroga: controlli a raffica in stazione, due denunce per possesso di stupefacenti; Stazione sotto sorveglianza. Blitz ad ’alto impatto’: identificate 35 persone; La pistola nascosta nell'ascensore e il sequestro di droga. Blitz a Tor Bella Monaca nelle piazze dello spaccio; Mondovì, blitz della Polizia in stazione: 84 identificati e un’espulsione. Roma, maxi-blitz a Termini, dopo le aggressioni. Funzionario ministeriale pestato, si cerca un quinto uomoOperazione interforze nella zona attorno alla stazione ferroviaria dove è stato picchiato un funzionario del ministero del Made in Italy. Liberi i due aggressori del rider ... roma.corriere.it Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zonaL'operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha coinvolto anche reparti di paracadutisti, unità cinofile e antiterrorismo ... fanpage.it Affittasi villa singola con 10000 metri di terreno agricolo, stallette e posto caccia nei fondi di Agnosine. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.