Black Angels in crisi Lo sfogo di Bartoccini | Chiedo scusa a città tifosi e sponsor

Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Mc Restauri, esprime il suo rammarico per l’attuale posizione della squadra, che si trova all’ultimo posto in classifica. In un comunicato, ha chiesto scusa a città, tifosi e sponsor, evidenziando la delusione per le recenti prestazioni e sottolineando l’impegno a lavorare per migliorare la situazione. Una presa di responsabilità che riflette la volontà di affrontare con serietà le difficoltà attuali.

Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini Mc Restauri è deluso, amareggiato per la prestazione e l'andamento della sua creatura che resta ultima in classifica. Ma dopo l'ennesima battuta d'arresto della squadra nello scontro diretto per la salvezza è il primo a metterci faccia e soprattutto la parola. La netta sconfitta di sabato sera al Pala Barton Energy contro Il Bisonte Firenze (0-3) ha lasciato strascichi profondi, soprattutto per come è maturata. Le parole del numero uno delle Black Angels sono dure e cariche di amarezza: "La prestazione di sabato è stata indecorosa e ingiustificabile – afferma Antonio Bartoccini –.

