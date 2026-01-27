Bianca Berlinguer cambia occhiali ma non li toglie | terza puntata con le lenti scure a È sempre Cartabianca

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri, anche questa settimana a È sempre Cartabianca. La conduttrice ha scelto una nuova montatura, ma non si toglie le lenti. La puntata si presenta senza grandi cambiamenti, con Bianca che affronta gli argomenti come sempre, tra sguardi decisi e commenti diretti. La sua presenza resta forte, anche dietro a una semplice modifica di stile.

Terza puntata con gli occhiali per Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, questa volta con una nuova montatura. Si discute di Minneapolis, Ice e caso Moretti. Il look della conduttrice ormai è un cult.

