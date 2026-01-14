Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca | l’intervento all’occhio

Durante la puntata del 13 gennaio di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha annunciato di aver subito un intervento all’occhio. Per evitare fastidi causati dalle luci dello studio, la conduttrice è apparsa con occhiali da sole con lenti scure, un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli spettatori. L’intervento, di natura semplice, ha richiesto un breve periodo di recupero, spiegando così la scelta di indossare gli occhiali durante la trasmissione.

“Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio”, così Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata del 13 gennaio di È sempre Cartabianca: gli spettatori hanno notato subito un dettaglio diverso dal solito, ovvero la conduttrice con un paio di occhiali da sole, con lenti scure, proprio per non dare fastidio agli occhi per via delle luci dello studio. Bianca Berlinguer con gli occhiali da sole a È sempre Cartabianca. Tornata in onda dopo la pausa natalizia per condurre È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è sottoposta a un’operazione all’occhio nei giorni scorsi. “Niente di grave, ma è troppo presto per sostenere le luci dello studio e userò questi occhiali un po’ più scuri”, ha spiegato subito agli spettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhio Leggi anche: Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio Leggi anche: Bianca Berlinguer torna a È sempre Cartabianca con occhiali da sole protettivi e anche Mauro Corona li mette per solidarietà Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bianca Berlinguer torna a È sempre Cartabianca con occhiali da sole protettivi e anche Mauro Corona li mette per solidarietà. Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio - Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di È sempre Cartabianca in onda martedì 13 gennaio su Rete4 indossando un paio di occhiali da sole. fanpage.it

Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhio - A “È sempre Cartabianca” la conduttrice Bianca Berlinguer è andata in onda con gli occhiali scuri: “Vi chiedo scusa” ... dilei.it

Bianca Berlinguer in onda con gli occhiali da sole a È sempre Cartabianca: l’operazione e la solidarietà di Corona - Bianca Berlinguer si è sottoposta ad una piccola operazione ad un occhio e per questo si è presentata in studio con gli occhiali da sole. msn.com

“Quando mi vedrò in condizioni non più dignitose, deciderò io per me stesso”. Il tema del fine vita torna a scuotere lo studio di Bianca Berlinguer. Dopo le polemiche scatenate da Diego Dalla Palma, che ha confermato la volontà di programmare il proprio addi facebook

Look anomalo per la conduttrice di «È sempre Cartabianca» al rientro dopo la pausa natalizia. Le spiegazioni in diretta tv x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.