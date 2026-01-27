Bertinoro si potenzia la rete dell’acquedotto | via i lavori nelle vie Cellaimo e Cellaimo Vecchia

Sono in corso lavori di Hera a Bertinoro, lungo via Cellaimo e via Cellaimo Vecchia, per il potenziamento della rete dell’acquedotto. Gli interventi, che dureranno fino a fine marzo, mirano a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio idrico nel Comune, coinvolgendo le zone di Forlimpopoli e dell’area di pianura.

Sono in corso e continueranno fino a fine marzo i lavori Hera di sostituzione delle condotte lungo via Cellaimo e via Cellaimo Vecchia, nel Comune di Bertinoro, finalizzati al rinnovo e al potenziamento della condotta di adduzione idrica di Forlimpopoli e dell'area di pianura del Comune di.

