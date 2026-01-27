In occasione del nuovo brano di Samurai Jay al Festival di Sanremo, Belen Rodriguez torna a essere protagonista. La sua lunga storia con l’evento, che include partecipazioni come co-conduttrice e duetti, sottolinea il suo ruolo di figura riconosciuta nel panorama musicale e televisivo italiano. Questo coinvolgimento conferma l’importanza di Belen nel contesto del festival, mantenendo vivo il suo legame con la manifestazione.

Belen Rodriguez ha una lunga storia con il Festival di Sanremo. Nel 2010 salì sul palco del Teatro Ariston per duettare con Toto Cutugno in Aeroplani, poi fu co-conduttrice nel 2011 e 2012 al fianco di Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. L’edizione 2016 la vide protagonista di uno sketch iconico con Virginia Raffaele e Carlo Conti. Quest’anno, la showgirl argentina tornerà in una veste speciale: farà un cameo in uno dei brani in gara, sulla falsariga della partecipazione di Chiara Ferragni in Non Mi Basta Più di Baby K. Il cameo nel brano di Samurai Jay. Secondo Luca Dondoni, ospite del podcast Pezzi di Musica, Belen sarà presente tutte le sere all’Ariston, cambiando postazione e cantando brevi versi della canzone, invitando Samurai Jay a rallentare il ritmo del brano: “La canzone di Samurai Jay è molto ritmata, ma nel bel mezzo spunterà lei che dirà qualcosa come ‘hey chico, vai più lento’ e il pezzo da molto ritmato inizierà ad andare un po’ più lento. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Belen Rodriguez protagonista del nuovo brano di Samurai Jay al Festival

Samurai Jay si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

