Belen Rodriguez sarà presente al Festival di Sanremo 2026, confermando la sua partecipazione come protagonista. Durante tutte le serate all’Ariston, la soubrette argentina intratterrà il pubblico in qualità di ospite, contribuendo all’atmosfera dell’evento. La sua presenza è ufficiale e si inserisce nel contesto di un’edizione che promette grande attenzione mediatica e interesse pubblico.

Sì, Belen Rodriguez sarà al Festival di Sanremo 2026. L’indiscrezione circolava da settimane ma ora è ufficiale: la soubrette argentina sarà protagonista della canzone di Samurai Jay, il cantante napoletano diventato popolare grazie a TikTok e alla strofa virale ‘è tutto sbagliato’. Per l’ex moglie di Stefano De Martino si tratterà della quarta volta sul palco dell’Ariston. Il ruolo di Belen Rodriguez a Sanremo 2026. Come anticipato dai giornalisti che hanno avuto modo di ascoltare in anteprima le canzoni in gara a Sanremo 2026, la voce di Belen Rodriguez è presente in una strofa del brano di Samurai Jay intitolato Ossessione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen a Sanremo 2026, è ufficiale. Cosa farà tutte le sere all’Ariston

