Sanremo 2026 Laura Pausini co-conduttrice tutte le sere E per i cantanti aumentano i rimborsi

La musica di Sanremo inizia a far vibrare l’aria attorno al Festival. Mancano ancora quattro mesi all’inizio dell’attesissima kermesse, ma l’attesa cresce sempre di più. Come ogni anno è iniziato il toto nomi: da chi saranno i cantanti in gara a chi saranno i co-conduttori. Tutte curiosità che ancora non hanno trovato risposte certe. Quel che si sa è che il Festival di Carlo Conti non mancherà di regalarci sorprese. A confermarlo alcune indiscrezioni che puntano su nomi eccellenti. Il primo tra tutti? Quello di Laura Pausini. Ma non solo: il Festival interessa a 160 gradi e rispetto ai cantanti che ne calcheranno il palco circolano alcuni retroscena. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2026, “Laura Pausini co-conduttrice tutte le sere”. E per i cantanti “aumentano i rimborsi”

