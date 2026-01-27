Beccato per strada a spacciare eroina ai domiciliari con il braccialetto elettronico

In questa vicenda, un uomo di 55 anni è stato arrestato a Foligno mentre spacciava eroina, nonostante fosse ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La polizia ha agito nel rispetto delle procedure, confermando come la lotta alla droga rimanga una priorità. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli costanti e della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità.

È successo a Foligno. L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma per altri reati Beccato per strada a spacciare eroina. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato un 55enne italiano già sottoposto all'obbligo di firma per reati legati agli stupefacenti. Da quanto ricostruito dagli agenti l'uomo è stato sorpreso nel quartiere Borroni nell'atto di cedere una dose di eroina. Il 55enne, gravato da numerosi precedenti legati agli stupefacenti, ma anche per altri reati quali furto, rapina, evasione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato arrestato. Il tribunale di Spoleto ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un uomo di 33 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio di cocaina, è stato nuovamente arrestato.

