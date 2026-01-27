Barcellona il Camp Nou come il Maradona | piove in tribuna stampa e da Madrid | Pronti ai mondiali di nuoto

A Barcellona, il Camp Nou è stato temporaneamente chiuso a causa di un improvviso allagamento durante un forte nubifragio. La tribuna stampa si è trovata completamente allagata, mettendo in evidenza le sfide delle recenti ristrutturazioni dell’impianto. L’evento si inserisce in un contesto di attesa per i prossimi mondiali di nuoto e sottolinea le difficoltà di interventi infrastrutturali in condizioni atmosferiche avverse.

Imbarazzo a Barcellona, il Camp Nou finisce sott'acqua dopo una ristrutturazione da 1,5 miliardi. Un nubifragio ha messo il Camp Nou ko a poche settimane dalla ristrutturazione che avrebbe dovuto riconsegnare al Barcellona un impianto avveniristico: tribuna stampa completamente allagata. Le Parisien ne parla come un clamoroso fallimento "È quello che si può definire un clamoroso fallimento. Dopo che il Barcellona è tornato al Camp Nou solo lo scorso novembre, al termine di oltre due anni di lavori di ristrutturazione e con 1,5 miliardi di euro spesi, lo stadio ha già mostrato gravi problemi. Questa domenica, mentre una violenta tempesta si abbatteva sulla Catalogna, l'acqua è riuscita a infiltrarsi all'interno dell'impianto provocando perdite significative".

