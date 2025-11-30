Come ormai succede di consueto, le quattro squadre impegnate nella Supercopa a inizio gennaio, anticipano il loro turno di campionato: così martedì notte potremo gustarci una partita splendida che metterà di fronte Barcellona e Atletico Madrid. L’andamento di inizio stagione faceva pensare che si sarebbe creato un solco profondo tra le due squadre, perché i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Atletico Madrid (martedì 02 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Nou Camp