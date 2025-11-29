Barça-Real scontro totale | il caso Negreira riaccende la guerra infinita

29 nov 2025

In Spagna non è più soltanto rivalità sportiva: tra Real Madrid e Barcellona la tensione è salita oltre il limite, trasformandosi in un confronto istituzionale senza precedenti. Da giorni il botta e risposta tra Florentino Pérez e Joan Laporta si è fatto sempre più duro, complice il riemergere del caso Negreira, un’inchiesta che ha risvegliato sospetti, accuse e ferite mai rimarginate. Al centro del nuovo fronte polemico ci sono soprattutto le decisioni arbitrali, diventate benzina su un fuoco già acceso. Il caso Negreira, la scintilla che riapre tutto. La querelle è tornata a esplodere quando la stampa spagnola ha rilanciato i dettagli dell’indagine legata a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA). 🔗 Leggi su Serieagoal.it

