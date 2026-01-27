L'addio di Barbara D’Urso alla televisione italiana ha suscitato diverse interpretazioni. In una recente puntata di Falsissimo, Corona ha ripercorso i motivi di questa scelta, menzionando alcuni dissapori e veti non ufficialmente confermati. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e sui cambiamenti che coinvolgono i protagonisti di lunga data.

Nella puntata di Falsissimo, Corona torna a parlare dell'addio di Barbara D'Urso alla TV, chiamando in causa vecchi dissapori con Maria De Filippi e un veto mai confermato di Marina Berlusconi. Nella seconda parte della puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Fabrizio Corona è tornato a scuotere il mondo dello spettacolo riaprendo uno dei capitoli più chiacchierati - e mai ufficialmente confermati - della televisione italiana: i presunti dissapori tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso. Un tema che, secondo Corona, avrebbe avuto un peso decisivo nell'uscita di scena della conduttrice partenopea da Mediaset. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Barbara D’Urso fuori dalla TV: Corona tira in ballo Maria De Filippi e Marina Berlusconi

