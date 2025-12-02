Povertà alimentare in Italia | 6 milioni senza una dieta adeguata Il nuovo allarme di Azione Contro la Fame
L’Italia del 2024 mostra un volto che spesso resta nascosto dietro statistiche e dichiarazioni ufficiali: un Paese in cui quasi 3 milioni di famiglie, pari a circa 6 milioni di persone, non riescono più a permettersi un’alimentazione equilibrata. L’insicurezza alimentare, fotografata dal nuovo “Atlante della Fame in Italia” realizzato da Azione Contro la Fame, segna un balzo preoccupante: dal 8,4% del 2023 si passa al 9,9% della popolazione, un trend che racconta fragilità economiche sempre più diffuse. Il rapporto, presentato alla Camera dei Deputati, evidenzia come il fenomeno colpisca soprattutto il Sud, dove oltre il 14% delle famiglie non può permettersi un pasto proteico almeno ogni due giorni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
La povertà alimentare non è un concetto astratto né lontano: significa non riuscire a permettersi un pasto proteico almeno una volta al giorno.
