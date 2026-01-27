attivazione del serbatoio di toppa la soddisfazione delle associazioni

L’attivazione del serbatoio a Toppa ha suscitato soddisfazione tra le associazioni del territorio, tra cui il comitato per la difesa della Costituzione del Mediocalore, H20 e Federconsumatori Benevento. La notizia, annunciata dall’amministrazione comunale, rappresenta un importante passo avanti per migliorare i servizi idrici locali, confermando l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle esigenze della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il comitato a difesa della Costituzione del Mediocalore, il comitato H20 e la Federconsumatori Benevento esprimono unanime soddisfazione per la notizia appresa, sui social, dall 'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio, in merito al collaudo ed all'attivazione del serbatoio sito in località Toppa. Dal primo momento si è ritenuto che tale operazione potesse mitigare il disservizio sul territorio cittadino. A tal proposito, infatti, nell'assemblea pubblica dello scorso 04102025, il comitato ed i cittadini hanno chiesto di attivare l'opera alla quale sono state destinate ingenti risorse pubbliche.

