Attese nuove nevicate anche a bassa quota in provincia di Sondrio

Sono previste nuove nevicate in provincia di Sondrio tra oggi e domani, interessando anche zone a bassa quota. Le precipitazioni saranno deboli e sparse, inizialmente nel settore di Sud-Ovest nel pomeriggio. La situazione richiede attenzione, ma senza particolari criticità, garantendo un decorso stabile nelle prossime ore.

Tra la serata odierna e la giornata di domani sono attese nuove nevicate in provincia di Sondrio.In particolare, per la restante parte della giornata di oggi, martedì 27 gennaio, si prevedono precipitazioni di debole intensità sparse dal pomeriggio a partire dal settore di Sud-Ovest, in.

