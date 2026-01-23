Nevicate attese in Veneto anche a bassa quota | la Regione rimane in allerta

Le previsioni meteorologiche per il Veneto segnalano nevicate a bassa quota nelle ore pomeridiane e serali di venerdì 23 gennaio e nel mattino di sabato 24 gennaio. Si prevedono nevicate modeste che potrebbero interessare anche le zone dei fondovalle dolomitici e prealpini. La Regione mantiene l’allerta, invitando alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti meteo per garantire la sicurezza.

Anche le previsioni del meteo regionale, indicano per il pomeriggiosera di venerdì 23 e il mattino di sabato 24 gennaio, probabili modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non viene escluso inoltre che qualche fiocco di neve possa.

