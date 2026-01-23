Nevicate attese in Veneto anche a bassa quota | la Regione rimane in allerta

Le previsioni meteorologiche per il Veneto segnalano nevicate a bassa quota nelle ore pomeridiane e serali di venerdì 23 gennaio e nel mattino di sabato 24 gennaio. Si prevedono nevicate modeste che potrebbero interessare anche le zone dei fondovalle dolomitici e prealpini. La Regione mantiene l’allerta, invitando alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti meteo per garantire la sicurezza.

Anche le previsioni del meteo regionale, indicano per il pomeriggiosera di venerdì 23 e il mattino di sabato 24 gennaio, probabili modeste nevicate fino ai fondovalle dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non viene escluso inoltre che qualche fiocco di neve possa.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Pioggia protagonista a Natale: maltempo diffuso in regione con nevicate anche a bassa quota Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimanaNel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Allerta Meteo, forte maltempo anche oggi. Domenica timida tregua, lunedì arriva il Ciclone Ulrich Argomenti discussi: Piogge e neve a bassa quota attese in Veneto nel fine settimana; Prevista neve in Veneto, dichiarato lo stato di attenzione; Meteo, arriva la neve sulle montagne olimpiche: Potrebbe durare fino ai giorni delle gare; Veneto: venerdì sera arriva la prima perturbazione del 2026. Pioggia in pianura e deboli nevicate in montagna. Nevicate attese in Veneto anche a bassa quota: la Regione rimane in allertaIl Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione a partire dal pomeriggio di venerdì ... veronasera.it Neve in arrivo: dichiarato lo stato di attenzione in VenetoNevicate attese in Veneto fino ai fondovalle dolomitici: dichiarato lo stato di attenzione dalla Protezione civile regionale. nordest24.it Weekend con neve in arrivo! Secondo le previsioni, tra sabato 24 e domenica 25 gennaio sono attese nevicate sulle montagne italiane, con fiocchi che potranno scendere fino a quote basse. Dove nevicherà: https://fanpa.ge/nCR9Q - facebook.com facebook Nevicate attese in Veneto fino ai fondovalle dolomitici: dichiarato lo stato di attenzione dalla Protezione civile regionale. #Veneto #Venezia #Treviso #Vicenza #Belluno #Padova #Verona #Rovigo #Cronaca #Inprimopiano #Meteo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.