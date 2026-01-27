Nuove nevicate stanno arrivando in provincia di Sondrio. Tra oggi e domani, la neve cadrà anche a bassa quota. Secondo le previsioni, nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, si attendono precipitazioni sparse e di debole intensità, soprattutto provenienti da Sud-Ovest. Le condizioni meteo si manterranno instabili anche nelle prossime ore, con la neve che potrebbe interessare diverse zone della provincia.

Tra la serata odierna e la giornata di domani sono attese nuove nevicate in provincia di Sondrio. In particolare, per la restante parte della giornata di oggi, martedì 27 gennaio, si prevedono precipitazioni di debole intensità sparse dal pomeriggio a partire dal settore di Sud-Ovest, in estensione verso Nord-Est, diffuse in serata. Limite delle nevicate attorno a 700-900 metri circa con accumuli nevosi tra 700 e 1200 metri attorno a 5 cm circa. Per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, si prevedono precipitazioni di intensità fino a moderata, più intense tra la notte e il primo mattino, dal pomeriggio in attenuazione o parziale esaurimento sui settori occidentali, persistenti sui quelli orientali (in particolare sui rilievi).🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Le previsioni meteorologiche per il Veneto segnalano nevicate a bassa quota nelle ore pomeridiane e serali di venerdì 23 gennaio e nel mattino di sabato 24 gennaio.

Attese nuove nevicate (anche a bassa quota) in provincia di Sondrio; È tornato il maltempo: pioggia, neve e vento forte. È allerta gialla; Lunedì di alta pressione sul Piemonte, da martedì sera attesa una nuova perturbazione; Allerta gialla in Emilia-Romagna: fiumi osservati speciali e neve in Appennino.

Meteo: piogge, forti venti e nevicate abbondanti! Le zone a rischioOggi (28 gennaio) la perturbazione n.11 innesca un forte maltempo da Nord a Sud con nevicate abbondanti e forti venti con rischio mareggiate. meteo.it

Meteo, torna il maltempo in Romagna: da domani attesi rovesci e nevicateSecondo il meteorologo riminese Roberto Nanni, già da domani, martedì 27 gennaio, in Romagna, potrebbe tornare il maltempo, con rovesci e nevicate ... chiamamicitta.it

