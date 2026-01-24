Atalanta i convocati per il Parma | ancora out Bellanova

L'Atalanta ha annunciato i convocati per la partita contro il Parma, prevista per domenica alle 15 alla New Balance Arena. Sono 24 i calciatori disponibili per l’allenatore Palladino, con Bellanova ancora assente. La squadra si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in una gara che si preannuncia equilibrata.

L'Atalanta si prepara a scendere in campo per la 22ª giornata di Serie A 2025-26. Domenica alle 15 arriverà il Parma alla New Balance Arena e Palladino avrà a disposizione 24 giocatori. Gli unici infortunati sono Bellanova e Bakker, entrambi sulla via del recupero con il primo che potrebbe presto tornare a disposizione. Rientra in lista Lookman, già in campo in Champions League dopo la Coppa d'Africa. Ecco la lista completa. Carnesecchi, Rossi, Sportiello; Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; De Roon, Musah, Ederson, Maldini, Pasalic, Samardzic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Sulemana, Raspadori, Lookman. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atalanta: niente Parma per Bellanova. In attacco grande abbondanzaL'Atalanta ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo, con Bellanova ancora impegnato in lavoro individuale.

È confermata l'assenza di Raoul Bellanova per Atalanta-Parma, in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena, con fischio d'inizio alle 15. L'esterno è l'unico assente dalla lista dei convocati.

Tramite i propri canali ufficiali, il Parma ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani contro l'Atalanta.

