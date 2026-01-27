Ásgeir annuncia Julia | il nuovo album arriva il 13 febbraio 2026

Il cantautore islandese Ásgeir presenta "Julia", quinto album in uscita il 13 febbraio 2026: un viaggio intimo tra folk, introspezione e nuove sonorità. Tra le voci islandesi più riconoscibili e amate della scena internazionale, Ásgeir torna con "Julia", il suo quinto album in studio, in uscita il 13 febbraio 2026 per One Little Independent Records. Un progetto che segna una svolta personale e artistica: per la prima volta, il cantautore firma da solo tutti i testi, lasciando emergere una vulnerabilità nuova, profonda e luminosa. Dopo anni di collaborazioni con traduttori come John Grant e di lavoro sulle poesie del padre Einar Georg Einaon, Ásgeir sceglie un percorso più intimo.

