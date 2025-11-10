I Mumford & Sons nuovo album Prizefighter in uscita il 13 febbraio 2026

credit: Conor Cunningham MILANO – I Mumford & Sons hanno annunciato un nuovo album, “Prizefighter”, in uscita in tutto il mondo il 13 febbraio 2026. Si tratta del sesto disco di inediti della band. L’album è stato prodotto assieme a Aaron Dessner dei The National nel suo Long Pond Studio a New York. Il disco arriva dopo l’uscita del loro nuovo singolo, “Rubber Band Man” in collaborazione con Hozier. A soli sette mesi dall’uscita di “RUSHMERE”, l’attesissimo album del ritorno della band, pubblicato nel marzo 2025 e andato al numero uno in UK, i Mumford & Sons sfruttano appieno un periodo assai prolifico per quanto riguarda la composizione, annunciando ora un altro disco in studio che sarà pubblicato a breve distanza dal precedente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

