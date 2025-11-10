I Mumford & Sons nuovo album Prizefighter in uscita il 13 febbraio 2026

Lopinionista.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

credit: Conor Cunningham MILANO – I Mumford & Sons hanno annunciato un nuovo album, “Prizefighter”, in uscita in tutto il mondo il 13 febbraio 2026. Si tratta del sesto disco di inediti della band. L’album è stato prodotto assieme a Aaron Dessner dei The National nel suo Long Pond Studio a New York. Il disco arriva dopo l’uscita del loro nuovo singolo, “Rubber Band Man” in collaborazione con Hozier. A soli sette mesi dall’uscita di “RUSHMERE”, l’attesissimo album del ritorno della band, pubblicato nel marzo 2025 e andato al numero uno in UK, i Mumford & Sons sfruttano appieno un periodo assai prolifico per quanto riguarda la composizione, annunciando ora un altro disco in studio che sarà pubblicato a breve distanza dal precedente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

i mumford amp sons nuovo album prizefighter in uscita il 13 febbraio 2026

© Lopinionista.it - I Mumford & Sons, nuovo album “Prizefighter” in uscita il 13 febbraio 2026

Scopri altri approfondimenti

mumford amp sons nuovoMumford &amp; Sons, arriva il 13 febbraio il nuovo album “Prizefighter” - I Mumford & Sons annunciano la pubblicazione di un nuovo album d'inediti: il titolo è "Prizefighter", e uscirà il prossimo 13 febbraio. Si legge su spettakolo.it

mumford amp sons nuovoMumford &amp; Sons, “Rubber Band Man” è il nuovo singolo con Hozier - "Rubber Band Man" è il nuovo singolo dei Mumford & Sons (con Hozier), che si preparano a partire per un lungo tour europeo di 22 date. Secondo spettakolo.it

Il ritorno del gruppo londinese Mumford &amp; Sons con l’album “Prizefighter” - Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. primapress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mumford Amp Sons Nuovo