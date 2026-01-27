Questa guida fornisce una panoramica sugli ascolti tv di lunedì 26 gennaio 2026, evidenziando i programmi più seguiti come La preside, Zelig e Quarta Repubblica. Un'analisi semplice e precisa dei dati di ascolto e share, utile per comprendere le preferenze del pubblico televisivo in quella serata.

Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 26 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda La preside. Su Rai 2 Sulle ali dell’onore. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Zelig. Su Italia 1 Io vi troverò. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 26 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv lunedì 26 gennaio: La preside, Zelig, Quarta Repubblica

Approfondimenti su LaPreside

Ecco gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, con i dati di Auditel e lo share dei principali programmi.

Lunedì 19 gennaio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi diverse proposte.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su LaPreside

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 26 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste; Programmi in TV stasera 26 gennaio 2026: La Preside, Zelig, Io vi troverò e Lo stato delle Cose.

Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 26 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata lunedì 26 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv, La preside mette tutti in riga. Giletti-Porro: chi ha vintoGli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prime time la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di ... iltempo.it

Ora a Quarta Repubblica con Nicola Porro su R4 si parla di false denunce e Servizi Sociali. - facebook.com facebook

"Il mio calvario nelle case famiglia" #Cirillo #quartarepubblica x.com