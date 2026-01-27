ascolti tv i dati del 26 gennaio 2026

La serata del 26 gennaio 2026 ha visto buoni ascolti per la serie della Rai, con La Preside che ha ottenuto una percentuale significativa di pubblico su Rai1. I dati di ascolto offrono un quadro chiaro delle preferenze del pubblico televisivo in quella sera. Un'analisi dettagliata permette di comprendere meglio il panorama delle trasmissioni più seguite e le tendenze attuali.

Bene la serie della Rai. Nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, su Rai1 La Preside porta a casa 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share. Poi, in onda su Canale5 Zelig 30 registra 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2 Sulle ali dell’onore si ferma a 507.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Io vi troverò incolla davanti al video 1.203.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.045.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 697.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 4.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Ecco i dati Auditel della prima serata di lunedì 26 gennaio 2026.

