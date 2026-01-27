La partita Roma-Milan della 22ª giornata di Serie A 202526 su DAZN ha attirato 1,8 milioni di spettatori. In totale, la giornata ha registrato quasi 6,5 milioni di ascolti, portando la media stagionale a 6 milioni di spettatori per giornata. Si tratta di un aumento del 17,4% rispetto alla scorsa stagione. La crescita conferma l’interesse crescente per il campionato italiano.

La ventiduesima giornata sfiora i 6,5 milioni di ascoltatori e porta la media stagionale a 6,0 milioni di spettatori per singola giornata, in crescita del 17,4% rispetto alla precedente stagione. Tre i match sopra il milione: domenica sera alle 20.45 il big match Roma-Milan ha raggiunto 1,8 milioni di audience media, mentre alle 18.00 la supersfida Juventus-Napoli (trasmessa in co-esclusiva) ha sfiorato 1,4 milioni di spettatori medi. Infine l’anticipo di venerdì sera Inter-Pisa è stato seguito da oltre 1 milione di spettatori. La prossima giornata si disputerà su 5 giorni e con 10 slot orari differenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Ascolti 22a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, 1,8 milioni per Roma-Milan

La 22ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con un palinsesto dettagliato e telecronisti qualificati.

