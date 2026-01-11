Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato | Spero di chiamarti presto in un altro modo

Aryna Sabalenka ha conquistato il primo torneo dell’anno a Brisbane, battendo Marta Kostyuk in finale. Dopo la vittoria, si è rivolta al suo fidanzato in tribuna, lasciando intendere una richiesta con un commento che ha suscitato attenzione. Questa vittoria segna un inizio promettente per la giocatrice, mentre il suo messaggio ha attirato interesse tra gli appassionati di tennis.

Aryna Sabalenka ha vinto il primo torneo dell'anno battendo Marta Kostyuk nella finale di Brisbane, poi si è rivolta al fidanzato in tribuna mandandogli un invito esplicito a farle una richiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Aryna Sabalenka spiega perché funziona col suo fidanzato, è l’incastro perfetto: “Sono fortunata” Leggi anche: Aryna Sabalenka ai giornalisti dopo aver perso: “Facciamo presto, voglio andare alle Maldive” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calendari folli nel tennis la Sabalenka salta i 500 | Pazienza se mi tolgono punti la salute viene prima. Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato: “Spero di chiamarti presto in un altro modo” - Aryna Sabalenka ha vinto il primo torneo dell'anno battendo Marta Kostyuk nella finale di Brisbane, poi si è rivolta al fidanzato in tribuna mandandogli ... fanpage.it

Brisbane applaude Aryna Sabalenka: la n. 1 apre il 2026 con un trionfo e si presenta in versione major al prossimo Australian Open - facebook.com facebook

Brisbane è ancora di Aryna Sabalenka La numero 1 del mondo difende il titolo e vince il primo trofeo della stagione. Per la bielorussa è il 22° successo e diventa la 3° giocatrice in attività per titoli dietro a Swiatek (25) e V. Williams (49). x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.