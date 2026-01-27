Arriva dalla Cina per studiare a Viterbo e scompare | si cerca Huang Peng dottorando di 28 anni

Huang Peng, dottorando cinese di 28 anni, è scomparso il 23 gennaio scorso mentre si trovava in viaggio verso le Dolomiti. L'ultimo avvistamento risale a Ortisei. La sua scomparsa sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale, che stanno collaborando nelle ricerche.

Si cerca Huang Peng, dottorando 28enne cinese in Italia per studiare all'Università della Tuscia, scomparso il 23 gennaio scorso in viaggio verso le Dolomiti: l'ultimo avvistamento a Ortisei. Huang Peng, studente di 28 anni, era a Viterbo da cinque mesi. Il giovane è partito da Viterbo la mattina del 19 gennaio, intorno alle 6,30, diretto verso Bolzano.

