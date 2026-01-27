Arci Movie ad AstraDoc arriva Canone effimero | uno sguardo sulle antiche tradizioni musicali italiane

Il documentario “Canone effimero” di Gianluca e Massimiliano De Serio, presentato ad AstraDoc durante la rassegna di Arci Movie, offre un approfondimento sulle antiche tradizioni musicali italiane. Un’occasione per esplorare il patrimonio culturale del nostro paese attraverso un’opera che unisce ricchezza storica e sensibilità artistica.

Ad AstraDoc, la rassegna di Arci Movie, arriva “Canone effimero”, il documentario di Gianluca e Massimiliano De Serio. Canone Effimero è un viaggio nell’Italia invisibile tra volti, voci e tradizioni. I protagonisti di questa immersione sono singole persone o piccole comunità remote che lottano contro l’estinzione dei propri orizzonti simbolici: nei gesti di costruttori solitari di antichi strumenti o nelle voci di cantori di canti polivocali del passato. Il film mette in luce le tradizioni polifoniche di varie regioni italiane sfidando la marginalizzazione di queste culture e ricentrandole attraverso un approccio visivo ispirato alle icone bizantine e all'arte medievale. 🔗 Leggi su 2anews.it

