canone effimero
Rassegna cinematograficaCon la presenza in sala dei registi, Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio è il film protagonista del secondo appuntamento in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18.30 presso Cineteca Milano MIC, della rassegna cinematografica curata da Daniela Persico. Nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Orciani, viaggio nel lusso morbido: "Creiamo valore oltre l’effimero"
Giulio Catelli, il colore come canoneGiulio Catelli, artista contemporaneo, esplora il rapporto tra colore e percezione nelle sue opere.
The Canon of the Golden Set
Argomenti discussi: Rassegna cinematografica e incontri alla Cineteca Milano MIC; NeveR Alone, rassegna cinematografica sul colore bianco nel cinema italiano contemporaneo; AstraDoc, via col film sulla reporter uccisa a Gaza; Napoli, torna la rassegna AstraDoc - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.
La nuova rassegna al Mic, con l’anteprima di “Balentes“, “Canone effimero“ e l’indimenticabile Olmi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.