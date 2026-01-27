Shoah Meloni | dura morbo antisemitismo

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione per ricordare le vittime dell'Olocausto e riconoscere il valore di chi ha rischiato la propria vita per opporsi al nazismo. È un’occasione per riaffermare l’importanza della memoria storica e promuovere il rispetto e la tolleranza tra le generazioni.

11.26 Nel Giorno della Memoria ricordiamo le vittime e "rinnoviamo la memoria di ciò che è successo. Celebriamo i Giusti che non esitarono a rischiare la vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite.Torniamo a condannare la complicità del regime fascista in persecuzioni, rastrellamenti,deportazioni.Pagina buia della storia italiana, sigillata dall' ignominia delle leggi razziali del '38" Così la premier Meloni,che poi lamenta: "Antisemitismo è un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente";ribadiamo impegno a combatterlo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

