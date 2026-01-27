Antisemitismo e scuola tre disegni di legge | le scuole dovranno segnalare episodi di discriminazione dovranno promuovere attività didattiche e formare i docenti

La lotta contro l’antisemitismo nelle scuole italiane si intensifica con tre nuove proposte di legge. Queste normative prevedono la segnalazione di episodi discriminatori, l’implementazione di attività educative e la formazione specifica per i docenti, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più inclusivo e consapevole. In Senato, il dibattito si concentra su strategie centrali e sull’importanza dell’educazione come strumento di prevenzione.

In Senato confronto sull’antisemitismo: Malan (FdI) vuole una strategia centrale, Gelmini punta su didattica e formazione scolastica. Il PD è diviso tra la norma specifica di Delrio e il testo ufficiale di Giorgis contro ogni odio, per tutelare la critica a Israele. La lotta all’antisemitismo torna al centro dell’agenda parlamentare e scolastica. In vista della seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato, prevista per il 27 gennaio, il dibattito si accende non solo sulle misure di contrasto, ma sulla stessa definizione del fenomeno. Sul tavolo ci sono diverse proposte: il Disegno di Legge a firma Malan (Fratelli d’Italia), quello della senatrice Gelmini e la complessa partita interna al Partito Democratico, diviso tra la linea “istituzionale” di Giorgis e quella “specifica” di Delrio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Antisemitismo Scuola

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Antisemitismo Scuola

Argomenti discussi: Didattica della Shoah e cultura ebraica: dall'UNESCO due guide operative gratuite per la scuola (in inglese); Francia, contenuti antisemiti e propal nei libri scolastici: indignato anche Macron; Keret: Netanyahu coltiva l’antisemitismo perché ebrei e israeliani si sentano soli; Il nuovo ddl Pd sull’antisemitismo non convince i riformisti: Troppo generico.

«Vi spiego perché l'antisemitismo ci riguarda tutti»Nel 2025 l’Osservatorio del Cdec di Milano ha contato 957 episodi, più di due al giorno e oltre il doppio dei casi del 2023. Parla il direttore della ... avvenire.it

Ddl antisemitismo, Gasparri non può obbligare docenti e studenti a una formazione ad hocIl senatore Gasparri attraverso un Ddl non può imporre una formazione né agli studenti e alle studentesse, né al corpo docente, andrebbe contro l’autonomia scolastica e il Contratto Collettivo ... ilfattoquotidiano.it

La lotta contro l'antisemitismo si va traducendo in un dispositivo repressivo di censura a favore delle politiche di Israele. La scuola è uno degli obiettivi delle più recenti proposte di legge, oscillando fra dimensione repressiva e formativa, ma la base concett - facebook.com facebook