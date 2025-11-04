Divulgare la cultura architettonica le scuole dovranno inserirla nei programmi Il Disegno di legge in discussione in Parlamento

Nel tentativo di dare un quadro normativo unitario alla qualità dell’architettura in Italia, il disegno di legge n.?1112 propone un insieme di misure che toccano ambiti tecnici, progettuali e culturali. Presentato da un ampio gruppo di senatori, il testo si muove su una linea precisa: riconoscere il valore pubblico dell’architettura e integrarla in modo stabile nella vita civile, sociale e amministrativa del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

