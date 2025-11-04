Divulgare la cultura architettonica le scuole dovranno inserirla nei programmi Il Disegno di legge in discussione in Parlamento

Nel tentativo di dare un quadro normativo unitario alla qualità dell’architettura in Italia, il disegno di legge n.?1112 propone un insieme di misure che toccano ambiti tecnici, progettuali e culturali. Presentato da un ampio gruppo di senatori, il testo si muove su una linea precisa: riconoscere il valore pubblico dell’architettura e integrarla in modo stabile nella vita civile, sociale e amministrativa del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Roma, terza e quarta giornata dell'XI Corso per Guardie Zoofile Regione Lazio. Un equipe di operatori NORSAA che hanno integrato i docenti . Donne e uomini che hanno studiato e praticato argomenti che oggi auliutano a divulgare. Cultura e preparazione, - facebook.com Vai su Facebook

Nuove risorse per il teatro dell'infanzia e dei giovani: il MiC si impegna nell'aiuto concreto ai piccoli teatri, presidi territoriali per i bisogni delle nuove generazioni, per diffondere cultura e partecipazione in tutta Italia. Perché il teatro accende il futuro. - X Vai su X

Scuola: 18,6 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche - In Italia, oggi, sei scuole su 10 sono inaccessibili a chi ha una disabilità motoria. Riporta vita.it

Barriere architettoniche a scuola, Valditara firma decreto da 18 milioni per eliminarle e “rimuovere anche gli ostacoli culturali” - 726,62 euro, provenienti dal bilancio ministeriale, per interventi di eliminazione delle barriere a ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Disabili, stanziati 18 milioni per eliminare le barriere architettoniche nelle scuole - Valditara: «Rimuovere gli ostacoli fisici significa anche superare quelli culturali, promuovendo una scuola dell'inclusione e del rispetto» ... Segnala corriere.it