Paramount fa una nuova offerta a Warner Bros e assicura | Ogni anno oltre 30 film in sala

Il CEO dello studio ha rivelato pubblicamente i dettagli della proposta compiuta agli azionisti per acquisire Warner Bros Discovery. La lotta per acquisire Warner Bros. Discovery sembra sia ancora aperta: Paramount ha fatto una nuova offerta che potrebbe battere la proposta compiuta da Netflix. Lo studio ha infatti dichiarato che è pronto a versare 30 dollari ad azione, solo contanti, superando quindi gli avversari di 18 miliardi. I termini della nuova proposta Netflix aveva tuttavia aveva compreso nella propria offerta anche le azioni della piattaforma (23,25 in contanti e 4,50 in azioni). La valutazione dell'intera società compiuta da Paramount arriva a quota 108,4 miliardi di dollari, mentre Netflix è pronta a versare 82,7 miliardi per rilevare studios e attività .