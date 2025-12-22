Un 15enne ha denunciato di essere stato trattenuto per circa un’ora da un gruppo di giovani che, dopo averlo circondato, lo hanno spogliato e minacciato per ottenere denaro. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 21 dicembre nella zona di corso Buenos Aires, a Milano, e si è poi spostato tra via San Gregorio e le strade limitrofe. Secondo quanto riferito dal C orriere della Sera inizialmente i ragazzi gli hanno sottratto il giubbotto, costringendolo subito dopo a consegnare anche maglione e scarpe. La situazione è degenerata quando gli aggressori si sono fatti dare portafoglio e cellulare: il giovane non aveva contanti, ma solo una carta prepagata, circostanza che ha spinto il gruppo a pretendere un prelievo forzato a uno sportello automatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires

Leggi anche: Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi

Leggi anche: Vogliono le sue scarpe, la giacca e i soldi: banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milano, 15enne rapina coetaneo in parcheggio metro M1: il video dell'aggressione; Accerchiato dal branco per rapina, 21enne accoltellato a Milano: è grave; Due 16enni figli della Milano bene rapinano un clochard e cercano di spegnergli la sigaretta nell’occhio. Tutto per 5,50 euro; Aggredito e rapinato 15enne a Milano, arrestati quattro giovanissimi.

Milano, 15enne aggredito, spogliato e rapinato da una baby gang: quattro arrestati - Minacciato e spogliato di scarpe e giubbotto: un gruppo di 15enni voleva costringere la vittima a prelevare al bancomat. affaritaliani.it