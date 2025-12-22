Milano 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires
Un 15enne ha denunciato di essere stato trattenuto per circa un’ora da un gruppo di giovani che, dopo averlo circondato, lo hanno spogliato e minacciato per ottenere denaro. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 21 dicembre nella zona di corso Buenos Aires, a Milano, e si è poi spostato tra via San Gregorio e le strade limitrofe. Secondo quanto riferito dal C orriere della Sera inizialmente i ragazzi gli hanno sottratto il giubbotto, costringendolo subito dopo a consegnare anche maglione e scarpe. La situazione è degenerata quando gli aggressori si sono fatti dare portafoglio e cellulare: il giovane non aveva contanti, ma solo una carta prepagata, circostanza che ha spinto il gruppo a pretendere un prelievo forzato a uno sportello automatico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
