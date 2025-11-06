Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per temporali, in vigore dalle 15 di venerdì 7 novembre per le 24 ore successive, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

ALLERTA #METEO #CAMPANIA: PIOGGE E TEMPORALI DA DOMANI - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo a Napoli e in Campania: pioggia e temporali dal pomeriggio di domani - Allerta meteo gialla diramata in Campania dalla Protezione Civile: l'allerta sarà in vigore a partire dalle 15 di venerdì 7 novembre e per le successive ... Come scrive fanpage.it

Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo - Le decisioni del Comune in virtù dell'avviso di allerta emanato dalla Protezione civile regionale ... Segnala napolitoday.it

Temporali in arrivo sulla Campania: scatta l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a ... Secondo msn.com