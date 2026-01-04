Allarme nei vicoli della movida di Genova altre due rapine in salita Pollaiuoli | 4 colpi in pochi giorni nel centro

Negli ultimi giorni, i vicoli della movida di Genova, in particolare in salita Pollaiuoli, sono stati teatro di due rapine avvenute nel giro di pochi giorni. Le aggressioni si sono concluse con feriti tra le vittime, aumentando la preoccupazione per la sicurezza nel centro città. Questi episodi si aggiungono ad altri avvenuti in via XXV Aprile e sulla linea 1, evidenziando la necessità di attenzione e interventi mirati.

