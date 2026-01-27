Alessio sempre più in alto Entra nel gruppo azzurro

Alessio dimostra una passione profonda per la break dance, una passione che lo porta a crescere e a entrare nel gruppo azzurro. Questo percorso riflette il suo impegno e il suo amore per questa forma di espressione artistica, che rappresenta un elemento importante della sua vita. Un esempio di dedizione e di desiderio di miglioramento nel mondo della danza.

di Laura Valdesi SIENA Amore infinito, quello che prova Alessio per la break dance. Una passione che è 'fuoco' dentro. Coltivata fin da bambino, alimentata da risultati importanti. Adesso la ciliegina sulla torta: il secondo posto ai Campionati italiani assoluti di Riccione, categoria 16-18 anni (dopo essere stato cnel 2019 campione italiano 8-11), con l'ingresso nel Club azzurro. A settembre la presentazione ufficiale presso il salone d'Onore del Coni a Roma. Un risultato meritato per l'impegno e la dedizione, oltre che di grande prestigio per il ballerino di breaking senese, solo 16 anni ma talento da vendere.

