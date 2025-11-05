Lo shutdown negli Stati Uniti entra nel 36esimo giorno È il più lungo di sempre
Gli Stati Uniti hanno sbloccato un nuovo primato. Lo shutdown dura da più di un mese e le ripercussioni sono ad ampio raggio. Il congelamento di parte dell’amministrazione federale, il congedo senza stipendio per circa 750mila dipendenti pubblici, interruzioni dei servizi nella sanità e nei trasporti, chiusura di parchi e musei, dura ormai da 36 giorni.Trump ha rifiutato di negoziare con i democratici sulle loro richieste di salvare i sussidi per l’assicurazione sanitaria in scadenza, ma incontrerà questa mattina i senatori repubblicani per una colazione di lavoro. L’impatto è innanzitutto su milioni di americani, con tagli ai programmi federali, ritardi dei voli e lavoratori rimasti senza stipendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
