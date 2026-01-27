Al Waterfront arriva la Coop | in primavera un supermercato da 1.500 metri quadri

La Coop aprirà un nuovo supermercato di 1.500 metri quadri alla Fiera di Genova, nel quartiere waterfront di Levante. L’iniziativa rappresenta un ampliamento dell’offerta commerciale nella zona, confermando l’interesse di Coop Liguria per questa area strategica della città. La nuova apertura, prevista in primavera, offrirà ai cittadini un punto vendita moderno e funzionale, contribuendo allo sviluppo del quartiere e alla crescita del commercio locale.

Il supermercato avrà una superficie di circa 1.500 metri quadri, sarà dotato di un grande parcheggio e facilmente accessibile dalla Sopraelevata. L'apertura, prevista entro la primavera, garantirà

