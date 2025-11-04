Suicidio la prima causa di morte tra i giovani in Europa | allarme smartphone e isolamento sociale

È la principale causa di morte giovanile in Europa, ma quasi non se ne parla. No, non stiamo parlando di droghe, alcool né dei pur assai letali incidenti stradali. Stiamo parlando del suicidio, piaga che un recente report dell’agenzia Eurofund, intitolato Mental health: Risk groups, trends, services and policies e basato sul 2021, ha rilevato appunto essere la prima causa dei decessi dei giovani tra i 15 e i 29 anni, riguardando quasi uno su cinque di essi (18,9%, pari a circa 5.000 casi) e superando, così, la già vasta quota di giovani vite (16,5%) perse a causa degli incidenti stradali. In generale, gli aumenti più significativi del fenomeno hanno riguardato le donne sotto i 20 anni e gli uomini sopra gli 85, anche se indubbiamente esso tocca soprattutto il sesso maschile, che sconta una probabilità di suicidio 3,7% più elevata della controparte femminile, che pure risulta più propensa a segnalare i propri disagi mentali e a cercare aiuto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Suicidio, la prima causa di morte tra i giovani in Europa: allarme smartphone e isolamento sociale

