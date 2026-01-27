al teatro un dibattito che ha fatto chiarezza

Il dibattito pubblico tenutosi al teatro il 23 gennaio ha coinvolto il sindaco Dario Bernardi e il senatore Alberto Balboni, contribuendo a chiarire temi importanti. Un confronto che ha stimolato riflessioni e discussioni sulla partecipazione civica e il ruolo delle istituzioni. Questo evento rappresenta un momento di confronto diretto tra rappresentanti e cittadini, nell’ambito di un dialogo che continua ad essere al centro dell’attenzione pubblica.

"È molto più facile criticare stando alla finestra che metterci la faccia". Il confronto pubblico di venerdì 23 gennaio, che ha visto sul palco il sindaco Dario Bernardi e il senatore Alberto Balboni, continua a far parlare di sé. Ad aggiungersi alle opinioni emerse sul confronto è il consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato. Il consigliere comunale risponde a tono al leghista Massimo Contarini, quando quest’ultimo ha dichiarato che si è trattato di un "talk show dove non sono emerse soluzioni per Portomaggiore". "Forse Contarini – scrive Badolato – deve essersi distratto durante il dibattito, perché dei problemi di Portomaggiore si è parlato insieme alle possibili soluzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

