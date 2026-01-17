Paracetamolo in gravidanza e autismo bambini | uno studio ha fatto chiarezza sul legame

Un recente studio pubblicato su The Lancet chiarisce un punto importante: l'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non è associata a un aumento del rischio di autismo o ADHD nei bambini. La ricerca, basata su un'ampia revisione dei dati, fornisce informazioni utili per le future mamme e gli operatori sanitari, contribuendo a dissipare dubbi e preoccupazioni diffuse sui social.

