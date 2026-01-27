Aiuto! Papà sta uccidendo tutti Lite familiare in tragedia la chiamata del figlio 12enne
Nel cuore della notte, una telefonata sconvolgente ha interrotto la tranquillità di una famiglia. Un ragazzino di 12 anni ha chiamato il 112 per denunciare che suo padre stava aggredendo i membri della famiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno trovato una scena di violenza. Il padre è stato arrestato, mentre il bambino è stato affidato a assistenza. La vicenda mette in luce quanto possa essere fragile l’infanzia in situazioni di crisi domestica.
Ci sono parole che non dovrebbero mai appartenere all’infanzia. E invece, nel cuore della notte, una voce piccola e spezzata dal terrore ha trovato la forza di chiedere aiuto: “Aiuto! Papà sta uccidendo tutti”. In casa, il rumore dei colpi. E tre bambini che provano a sparire, trattenendo il fiato. È questione di minuti: una visita in famiglia che deraglia, una lite domestica che esplode in violenza, e un dodicenne costretto a diventare adulto all’improvviso. Capisce che l’unica via è nascondersi, proteggere gli altri e chiamare i soccorsi. Una notte di terrore a lawrenceville, in georgia. Secondo la ricostruzione delle autorità, tutto sarebbe accaduto intorno alle 2:30 del 23 gennaio 2026, in un’abitazione privata a Lawrenceville, nello Stato della Georgia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
