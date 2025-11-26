L’agroalimentare e la sfida dei dazi Il ruolo chiave delle piccole imprese
L’insicurezza economica, politica e militare globale e l’affievolimento del concetto di mercati aperti e senza frontiere stanno mettendo a rischio i settori di maggior richiamo del Made in Italy. Agroalimentare compreso. Un comparto significativo non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, per la presenza massiccia di artigiani, micro e piccole imprese, le imprese diffuse sul territorio, quelle che non possono lasciare per delocalizzare e non potrebbero recidere neanche volendo le proprie radici. A lanciare l’allarme una indagine condotta dall’Area studi e ricerche della CNA. Con 891 riconoscimenti conferiti al nostro Paese dall’Unione europea tra prodotti Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Sgt (Specialità tradizionali garantite), l’Italia surclassa ogni concorrente, anche la Francia (774 riconoscimenti) e la Spagna (391 riconoscimenti), seconda e terza rispettivamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
